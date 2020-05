Bart van Betuw, die in een Rosmalense vijver is gevonden, is doodgestoken

(Foto: Bureau Brabant)

De 53-jarige Bart van Betuw, die vorig jaar dood in een vijver in Rosmalen werd gevonden, is doodgestoken. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Den Bosch bekendgemaakt, tijdens de eerste zitting in het proces tegen de 23-jarige Bredase verdachte.

Geschreven door ANP

Bart van Betuw was maanden vermist. Zijn lichaam werd op 25 april vorig jaar gevonden door iemand van de plantsoenendienst, in een vijver op het voormalige terrein van de ggz. In eerste instantie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar na sectie bleek dat anders te liggen. De man is meermalen met een mes of puntig voorwerp in zijn nek, hals, hoofd of lichaam gestoken, aldus justitie.

Geweldsdelict

Pas in februari van dit jaar werd een verdachte aangehouden in de penitentiaire inrichting in Vught. Daar zat hij vast voor een ander geweldsdelict.

In beide strafzaken die tegen de verdachte lopen, speelt homoseksualiteit een rol. Justitie kan echter niets over het motief vertellen, zei een woordvoerder. De zaak rond de dood van Bart van Betuw wordt in augustus inhoudelijk behandeld.