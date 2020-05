Het mag en het kan weer: zwembaden zijn weer open

Wachten op privacy instellingen... De Brabantse zwembaden zijn weer open Volgende Vorige 1/2 Het mag en het kan weer onze zwembaden zijn weer open

Twee van de grootste zwembaden in Brabant zijn weer open voor zwemliefhebbers. In Eindhoven ging het Pieter van den Hoogenband zwemstadion maandag van het slot en in Oosterhout kon er voor het eerst sinds 15 maart ook weer worden gezwommen in zwembad De Warande. “Het is heerlijk, fijn dat het weer kan”, is een reactie van een zwemster die bijna negen weken droog heeft gestaan.

Geschreven door Rob Bartol

Zwemmen in De Warande in Oosterhout betekent net als overal nu: zwemmen onder strikte voorwaarden. “We vragen de mensen of ze gezond zijn, er is een route uitgezet en bij het zwemmen is er een baan om heen te zwemmen en een andere baan om terug zwemmen”, aldus sportwethouder Arnoud Kasteleijns van de gemeente Oosterhout.

Heerlijk om weer te kunnen zwemmen

Een van de oudste zwemsters die al jarenlang zwemt in De Warande is Annie Vos. “Heerlijk, alleen al het gevoel om in het water te liggen. Ik hoef geen dertig banen te zwemmen, alleen het gevoel al dat het weer kan. Het is heerlijk.”

Wie wil gaan zwemmen in Oosterhout, moet vooraf online een plek reserveren. Op de website van De Warande staat een reserveringssysteem en ook is te zien op welke tijd er gezwommen kan worden én of er nog plek is. Ook het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven werkt met zo’n systeem.

Ook het buitencomplex van De Warande gaat weer open

Naast de binnenbaden heeft De Warande ook een groot buitencomplex, met zwembaden en ligweiden. “Normaal gesproken kunnen we daar op een mooie dag drie tot vierduizend mensen terecht”, vertelt wethouder Arnoud Kasteleijns. “We gaan dat nu beperken en zullen maximaal driehonderd mensen toe laten, dat gaan we doen in twee blokken. Per 1 juni gaat het buitencomplex van De Warande dus ook weer open.”

“Het ging als vanouds, vertelt een enthousiaste Els die ook al jaren zwemt in De Warande. “Ik was een beetje bang. Ik dacht alles gaat pijn doen, maar het valt ontzettend mee. Fijn dat het weer kan.”