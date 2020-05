Steen door ruit van vrachtwagen op A59: ‘Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad'

Ruit van rijdende vrachtwagen ingegooid op A59 bij Oss (foto: Roy van Leeuwen). De kapotte zijruit van de vrachtwagen (foto: Roy van Leeuwen). Volgende Vorige 1/2 Ruit van rijdende vrachtwagen ingegooid op A59 bij Oss (foto: Roy van Leeuwen).

Voor vrachtwagenchauffeur Roy van Leeuwen uit Nijmegen was het maandagochtend vroeg wel even schrikken. Rond halfzes reed hij vanuit Nijmegen over de A59 richting Waalwijk waar hij bouwmaterialen moest gaan laden. Bij Oss-Oost ging het mis. Vanaf de zijkant van de weg werd met een steen een ruit van zijn vrachtwagen ingegooid.

“Ik dacht eerst aan een klapband. Maar toen ik opzij naar de stoel van de bijrijder keek zag ik de ruit uit elkaar spatten”, beschrijft Roy. “Dat was geen lekker begin van de werkweek. Gelukkig zat er niemand. Maar het had ook anders kunnen aflopen.”

Volgens de chauffeur moet iemand zich verdekt hebben opgesteld tussen de bomen aan het eind van het industrieterrein. “Hij kon wel goed mikken, want alleen de ruit is stuk. Misschien zijn er wel beelden van beveiligingscamera’s. Ik geloof niet dat dit een kwajongensstreek was. Ik snap dat mensen soms een hekel hebben aan vrachtwagens, maar vergeet niet dat wij ook gewoon ons werk doen."

Na het voorval is Van Leeuwen teruggereden naar zijn werkgever, waar de ruit is gerepareerd. “Het geintje heeft me zes uur vertraging opgeleverd.” Verder heeft zijn werkgever contact gehad met de politie. “Ik geloof niet dat ze dader gaan pakken. Die is ervandoor gegaan.”

De boosheid van Van Leeuwen is maandagavond al iets gezakt. Maar toch: “Mensen die dit doen zijn niet goed bij hun verstand. Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad. Voor hetzelfde geld schrik ik en maak daardoor een verkeerde stuurbeweging. Voor je het weet boor je de vrachtwagen zo in de vangrail. Met alle gevolgen van dien. Ik was gelukkig ook leeg. Dit zijn geen streken.”