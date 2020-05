Hond dreigt van balkon te vallen in Eindhoven, meldkamer overspoelt met bezorgde telefoontjes

Een avontuur van een Duitse herder in Eindhoven is maandag met een sisser afgelopen. De hond dreigde van een balkon van een appartementencomplex aan de Schoonhoeve te vallen. De brandweer, politie en een hondengeleider moesten komen om te helpen.

Bij de meldkamer kwam maandagavond een stortvloed aan telefoontjes binnen van bezorgde buurtbewoners. De hond stond op de reling van het balkon. Een paar bloembakken waren al naar beneden gevallen. Volgens omstanders is het balkon normaal gesproken afgezet, maar het dier had een manier gevonden om daar doorheen te komen. De eigenaar was niet thuis.