Man uit Tilburg (26) omgekomen bij ongeluk met busje op A76 bij Geleen

Bij een ongeluk dinsdagmorgen op de A76 bij Geleen in Limburg is een man van 26 uit Tilburg om het leven gekomen. De man was de bijrijder van een busje dat van de weg raakte op de kruising van de A76 en de afrit Beek/Geleen. Het slachtoffer raakte bekneld en overleed later, zo maakte de politie bekend.

Sandra Kagie Geschreven door

Het ongeluk gebeurde dinsdagmorgen rond kwart over zeven. Het busje werd bestuurd door een man van 22 uit Vlijmen. Hij reed de snelweg op richting Heerlen, toen hij de macht over het stuur verloor. Het busje rolde over de kop en kwam met een klap op de A76 terecht. Daarbij raakte het slachtoffer dusdanig bekneld dat hij enige tijd later overleed.

De bestuurder raakte volgens de politie niet ernstig gewond. De afrit Geleen van de A76 richting Aken was na het ongeluk lange tijd afgesloten. De politie zal de bestuurder dinsdag nog vragen naar zijn relaas, zo laat ze weten.