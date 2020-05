Jongeren met problemen sleutelen aan motoren: ‘Hier kan ik mijn hoofd leegmaken'

Jongeren met autisme komen bij Seth sleutelen aan motoren

Sleutelen in een echte werkplaats en crossen op motoren; de jongeren die bij dagbesteding Motor-Z in Eindhoven komen kunnen zich helemaal op hun passie storten.

Lola Zopfi Geschreven door

De werkplaats van Motor-Z is gevuld met gereedschap, meerdere apparaten en natuurlijk met motoren. Eigenaar Seth Kox heeft een achtergrond in de zorg en begeleidt nu jongeren met autisme en meerdere problemen. In zijn werkplaats is er volgens Seth maar één ding belangrijk. “Passie. Dat heb je nodig, want dat zorgt ervoor dat je over drempels heen stapt.”



Genoeg te leren

En dus leert Seth de jongeren in zijn werkplaats hoe ze bijvoorbeeld moeten frezen en lassen. “Kijk hier waren we bijvoorbeeld vanochtend mee bezig.” Seth laat een aluminium plaatje zien. “Zo’n plaatje gieten we zelf. De jongens moeten vervolgens precies in het midden een gat erin maken. Als het af is kunnen we dit weer als een onderdeel gebruiken voor de motoren.”

Er valt dus genoeg te leren voor de jongeren. Seth laat trots de rest van zijn werkplaats zien. “We hebben een kotterbank machine, verschillende boormachines, we hebben een hele mooie draaibank. Het zijn echt serieuze machines, waarbij alles met de hand bediend moet worden.”

Lorenzo's droom

Een van de jongeren die elke week komt werken bij Seth in de werkplaats, is Lorenzo. Hij heeft een lasopleiding gevolgd, maar nooit afgemaakt. Zijn droom is nu om de opleiding toch af te maken. “Nu bij Seth ben ik weer aan het lassen en dat geeft motivatie.”

In de video zie je waarom Lorenzo zo graag komt sleutelen bij Seth

Wachten op privacy instellingen...



Ondergesneeuwd

Seth heeft Lorenzo aan het werk gezet. Hij mag gaan lassen. Lorenzo zet zijn eigen bescherm kap op en gaat aan de slag. Het is ineens heel stil in de werkplaats, op het geluid van de lasmachine na. Seth kijkt nauwkeurig toe en slaakt dan een zucht. “Kijk nou, dit is toch prachtig? Zo’n jongen is helemaal in zijn element. Hij is alleen maar met het lassen bezig en hoeft nergens meer aan te denken.”

Dat het Seth raakt, komt omdat sommige jongens volgens hem zich echt ontwikkelen. “In het begin kijken ze vaak de kat uit de boom. Ze hebben weinig zelfvertrouwen. Samen gaan we dan kijken wat ze leuk vinden. Dat geeft zo veel motivatie.”