Mag horeca definitief open vanaf 1 juni? Kijk straks LIVE naar de persconferentie van premier Rutte

Mark Rutte tijdens persconferentie (Foto: ANP / Bart Maat)

Mag de horeca toch op Eerste Pinksterdag open of blijft Rutte bij 1 juni? En gaan de middelbare scholieren inderdaad weer vanaf 1 juni naar school? En mogen de basisscholen weer volle weken open? Dinsdagavond om 19.00 uur horen we van de premier waar we staan in het corona-stappenplan. De persconferentie is live op onze site en app te volgen. Na de persconferentie volgt een extra uitzending met reacties op Omroep Brabant.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Horecaondernemers willen graag eerder in het Pinksterweekend open. Nu mogen ze alleen Tweede Pinksterdag klanten ontvangen. De kans dat het kabinet toch toegeeft, is er wel, maar is klein. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zijn tegen en zij adviseren het kabinet.

Voor de middelbare scholen lijkt 1 juni ook dé datum te zijn. Scholieren mogen dan weer de schoolbanken in, ook al is het niet fulltime. Net als bij de basisscholen komen de scholieren niet alle dagen naar school. De Telegraaf meldde dinsdagmiddag dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open zouden gaan.

Weekje wachten

Over de sportscholen horen we deze week nog niets. Sportschoolhouders zeggen klaar te zijn voor een eerdere opening dan 1 september. Ze hoopten dinsdagavond een andere datum te horen maar minister Van Rijn maakte dinsdagmiddag op Twitter bekend dat er volgende week pas meer bekend wordt.

