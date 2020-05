Brandende vrachtwagen leidt tot files op A4 richting België en Zeeland

Foto: Christian Traets/SQ Vision

Op de snelweg A4 is dinsdagmiddag rond drie uur een vrachtwagen in brand gevlogen. Dat gebeurde tussen Tholen en Hoogerheide. De rechterrijstrook is in de richting van België afgesloten. De cabine van de Belgische vrachtwagen is zwaar beschadigd door de brand.

De chauffeur kwam er zonder verwondingen vanaf. Waardoor de vrachtwagen vlam vatte, is nog onduidelijk.

Files

Achter het ongeluk stond rond vier uur een file van vier kilometer. Het verkeer van Rotterdam naar Vlissingen wordt omgeleid via de N59 en de N256. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan omrijden via de A16 en de E19.

Ook op de A58 is het druk. In de richting van Vlissingen staat bij Hoogerheide een file van vijf kilometer.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.