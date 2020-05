Weleens gedacht aan fietsen achter je computer? Thuiswerken en toch volop bewegen kan best

Wachten op privacy instellingen... Fietsend achter de computer Volgende Vorige 1/2 Thuiswerker? Zo blijf je in beweging

Fietsend achter je computer, wandelend telefoneren en staand lezen. Zomaar wat suggesties die bewegingsexpert Dianne Commissaris doet aan de vele mensen die in deze tijden gedwongen thuiswerken en daardoor wellicht veel lichaamsbeweging missen. Dat is nergens voor nodig, volgens haar.

Het bewegingspatroon van veel thuiswerkers verandert, daar is Dianne van overtuigd. Want tijdens een werkdag op kantoor of in een fabriek wordt er ongemerkt toch heel wat bewogen.

Lopen op trappen en naar het koffieapparaat

"Bij velen begint dat al met het fietstochtje naar het bedrijf. Op je werk maak je toch regelmatig een loopje naar een collega om een praatje te maken. Het lopen op trappen, naar een andere afdeling, maar ook naar bijvoorbeeld het kopieerapparaat of de koffiemachine. Allemaal bewegingen die je tijdens je werk bijna ongemerkt maakt, maar die thuis een stuk minder zullen zijn."

Volgens de bewegingsexpert uit Helvoirt is dat wel aan te passen. 'Maar je moet er wel je best voor doen. Want het is geen gewoonte en dus moet je je patronen aanpassen. Na je werk nog even een wandeling of fietstocht is altijd goed, maar ook tijdens je werk kan je er al rekening mee houden."

In haar huis laat ze wat attributen zien die daarmee kunnen helpen. Op tafel bijvoorbeeld een verhoging om een boek op te leggen, zodat je staande kan lezen. Onder de tafel van de computer staat een voet-hometrainer, zodat tijdens het werk de fietsbeweging gemaakt kan worden.

Reistijd wordt wandel- of fietstijd

"Dat helpt al enorm. Maar er zijn meer kleine dingen die je kan doen. Loop rond als je een telefoongesprek hebt, als dat mogelijk is. Loop eerst de trap een keer op en af voordat je koffie of thee pakt. En prent jezelf ook in dat je de reistijd die je door het thuiswerken bespaart benut, door bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht te maken."