Door droogte op steeds meer plekken verboden om water uit beken en sloten te halen

Het is op steeds meer plekken in West-Brabant verboden om water uit beken en sloten te halen. Waterschap Brabantse Delta stelt de onttrekkingsverboden in vanwege de droogte die de provincie nu al vele weken teistert.

Het waterschap had al onttrekkingsverboden ingesteld voor het gebied rond Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen. Vanaf vrijdag zijn daar ook de beken en sloten in en rond Breda bij gekomen.

Opwarming

Als voorbeeld neemt hydroloog Jeroen Tempelaars ons mee naar de Turfvaart ten zuiden van Breda. Normaal stroom het water over de stuw van de beek, maar het waterpeil is zo laag dat er geen stroming meer is in de vaart. "Als het peil nog sneller zou zakken, dan warmt het water op en dat is slecht voor het leven in het water. Bovendien is het niet goed voor de waterkanten. Die kunnen instorten."

In deze video legt Tempelaars uit waarom een onttrekkingsverbod nodig is:

Veel boeren gebruiken oppervlaktewater uit sloten en beken om hun gewassen te beregenen. Maar dat wordt dus op steeds meer plaatsen verboden. Het waterschap gaat hier ook streng op controleren en deelt boetes uit bij overtredingen. Het is voor agrarische bedrijven nog wél toegestaan om hun gewassen te besproeien met opgepompt grondwater.

Droge zomer

De weersvoorspellingen voor de komende zomer zijn ook niet echt gunstig. Net zoals vorig jaar gaat het volgens de meteorologen een droge, hete zomer worden. Tempelaars: "We zitten nu al in een extreem droge periode. Het kan de droogste zomer ooit worden. We kunnen maar beperkte tijd vooruitkijken en het kan nog helemaal omslaan."