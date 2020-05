Dierenactivisten vinden illegale vossen in kleine kooien op nertsenfarm

Vossen in kleine kooien op nertsenfarm.

Medewerkers van Animal Rights hebben op nertsenfarm Selten in Wilbertoord vossen aangetroffen die voor bont werden gehouden. Volgens Animal Rights leefden zeker vijf vossen daar onder erbarmelijke omstandigheden in kale draadgaaskooien. Het houden van vossen voor bont is in Nederland al sinds 2008 verboden.

Animal Rights heeft vrijdag een video gemaakt van de vossen op de nertsenfarm:

“Dit soort verschrikkelijke huisvestingssystemen kennen we natuurlijk uit beelden gemaakt in Oost-Europa en China, maar we hadden niet gedacht dit in Nederland in 2020 nog aan te treffen”, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights.

“Het is verbijsterend, sommige pelsdierhouders wanen zich blijkbaar onaantastbaar.” Animal Rights heeft maandagochtend een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

'Oud en armoedig'

Medewerkers van Animal Rights hebben de beelden afgelopen vrijdag gemaakt. "Langs de fokkerij loopt een wandelpad. En over de schutting konden we deze beelden maken", vertelt Vermeulen. "Ik heb zelf gefilmd en we hoefden geen illegale dingen te doen."

Volgens Vermeulen ziet het gedeelte van de bontfokkerij waar de vossen zitten er oud en armoedig uit. “De kooien zijn smerig, klein en kaal. Er is geen enkele afleiding voor de dieren. De meeste vossen hebben nog geen vierkante meter aan ruimte en leven boven hun eigen uitwerpselen.”

In dezelfde batterij kooien, iets verderop, zitten ook nertsen. Nu minister Schouten dinsdagavond heeft aangekondigd dat alle nertsenbedrijven in verband met corona worden gecontroleerd, vreest Animal Rights dat deze bontfokker zich snel van de vossen zal ontdoen.

Niet bereikbaar

Selten was woensdag niet telefonisch bereikbaar voor een reactie op de constateringen van Animal Rights. "In de wet staat dat het verboden is om vossen als productiedier te houden", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders. "Pelsdierhouders moeten zich net als iedereen gewoon aan de wet houden." De woordvoerder zegt dat hij niet bekend is met de situatie bij Selten, maar dat hij ervan uitgaat dat de vossen als gezelschapsdier worden gehouden.

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat er een handhavingsverzoek is ingediend en zegt dat de NVWA daar serieus mee aan de slag gaat. Zij zegt dat de pelsdiersector wel degelijk door de NVWA wordt gecontroleerd. "Dat is een wettelijke taak. Wij voeren die risicogericht uit. Wij komen in actie als er signalen zijn die erop wijzen dat de wet mogelijk wordt overtreden."

Nertsen besmet

Eind april bleken nertsen op verschillende fokkerijen in Brabant besmet met het coronavirus. Na deze gevallen in Milheeze en Beek en Donk, kwamen daar begin mei nog drie gevallen bij, in onder andere Deurne en De Mortel. Ook katten op een van de bedrijven bleken corona te hebben gehad. Dinsdagavond werd bekendgemaakt dat er mogelijk ook een besmetting van nerts op medewerker heeft plaatsgevonden.