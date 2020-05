Nancy en Franc knappen rondvaartboot op om gehandicapten en dementerenden een mooie dag te bezorgen

Klussen op 'De Waterengel'

In een loods in Sint-Michielsgestel zijn Nancy van Heeswijk en Franc Speetjens druk in de weer om de belegen rondvaartboot De Waterengel om te vormen tot een boot die toegerust is om meervoudig gehandicapten en dementerenden rond te varen op de kanalen tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Maar dat valt niet mee.

De boot is ruim 45 jaar oud. Er moet niet alleen veel rot en roest worden weggewerkt, maar de boot moet ook geschikt gemaakt worden om rolstoelers te ontvangen. Dus moet de vloer deels opgehoogd worden en moet er ruimte gemaakt worden voor een rolstoellift.

"We willen gaan varen over de kanalen in een groot deel van Brabant. We zijn met de gemeenten in gesprek dat de mensen met een rolstoel aan boord kunnen om een paar uurtjes lekker te genieten. Vrijwilligers gaan de boot varen en runnen en we hopen dit met sponsoring te kunnen opbrengen", stelt Nancy van Heeswijk.

De naam is dan ook zo'n beetje het enige van de boot wat we niet grondig aanpakken.

Het idee ontstond toen ze op een camping De Waterengel zagen liggen en hoorden dat hij te koop was. Nancy en haar partner Franc waren meteen enthousiast en daarna kwamen de plannen vanzelf. De boot wordt helemaal aangepast, maar aan de naam verandert niks.

"We houden de naam De Waterengel omdat die de lading helemaal dekt. Het is een engeltje op het water dat mensen heel mooie dingen gaat geven. Maar de naam is dan ook zo'n beetje het enige van de boot wat we niet grondig aanpakken."

Nancy van Heeswijk werkt in de muziek- en entertainmentbranche en geniet onder andere bekendheid als zuster Begonia. Als het zusje van zuster Clivia treedt ze ook vaak op bij zorginstellingen. Dus ze kent haar doelgroep voor de rondvaartboot. Als 'Victoria Amazonica' wil ze ook entertainment op die boot brengen.

Als het allemaal lukt gaan we in september te water en gaat het avontuur beginnen.

"Als mensen een zeemansliedje willen horen, of een lekkere smartlap dan zorg ik daar voor als gastvrouw. Als het allemaal lukt gaan we in september te water en gaat het avontuur beginnen. Maar daarvoor moeten we nog flink wat klussen aan de boot."

Voor het zover is gaat ze ook nog 'op tournee' om aandacht en steun te vragen voor De Waterengel en de activiteiten die ze daarmee van plan zijn. Op 1 juni vertrekt ze samen met hond Guus op een anderhalvemeter-veilig vlot in Den Bosch. In twee weken tijd gaan ze via Sint-Michielsgestel, Bernheze, Meierijstad, Laarbeek, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Best, Eindhoven, Oirschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek naar Tilburg.

In elke gemeente ontvangt ze gasten en geeft ze kleine optredens met in iedere plaats een 'prominente gast'. De optredens kunnen ook online worden bekeken.