UCI geeft groen licht voor profronde Daags na de Tour in Boxmeer op 21 september

Daags na de Tour 2019.

Organisator Pierre Hermans kreeg woensdagmorgen het verlossende telefoontje. Op maandag 21 september mag hij in Boxmeer het traditionele ‘Daags na de Tour’ organiseren van de internationale wielerbond UCI. “Heel Boxmeer wil vooruit en dan helpt dit.”

Het criterium wordt traditioneel daags na de finish van de Tour de France in Parijs verreden. De afgelopen tijd heeft Pierre Hermans met veel partijen, zoals de KNWU en de UCI, contact gehad om een plek op de agenda te krijgen. Hij erkent dat in overvolle wieleragenda moeilijk zal worden om toppers naar Boxmeer te halen, maar daar maakt hij zich nu geen zorgen over.

“Heel vaak word ik door kinderen aangesproken of het wel doorgaat. Want allemaal willen ze meefietsen, we zijn tenslotte meer dan alleen het profcriterium.”

Alleen Boxmeer

Boxmeer is het enige Nederlandse criterium dat een plek op de internationale wieleragenda heeft gekregen. Overigens ziet Hermans ook dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat het evenement doorgaat. Zo is het nog niet bekend of de coronamaatregelen van de overheid het sportevenement toelaten. Ook de gemeente Boxmeer heeft invloed op het doorgaan. “Zoals het er nu uitziet kan het doorgaan”, zegt Hermans.

Hij heeft verder de indruk dat iedereen toe is aan iets leuks. “Ik ben al gebeld door een tribunebouwer. Hij vroeg me of ik het alsjeblieft wil laten doorgaan.”

Het wordt de 46e editie van Daags na de Tour. Normaal gesproken is dat eind juli, maar door het coronavirus is de Tour de France vooralsnog verschoven naar september.