Relschoppers richtten voor bijna miljoen euro schade aan tijdens oud en nieuw in Breda

De schade die tientallen relschoppers met oud en nieuw hebben aangericht in Breda is nog hoger dan gedacht. De totale schade bedraagt tussen de 500.000 en een miljoen euro. Dat blijkt uit een uitzending van Opsporing Verzocht, dat dinsdagavond opnieuw aandacht aan de zaak besteedde.

Vooral in de wijk Hoge Vucht was het die nacht raak. De politie kwam daarheen omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was op de Wensel Cobergherstraat.