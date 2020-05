Brabant van Guus Meeuwis is de onbetwiste nummer 1 van de Brabantse Top 100

Het zal voor veel mensen geen verrassing zijn. 'Brabant' van Guus Meeuwis is door Brabant massaal verkozen tot de nummer 1 van de Brabantse Top 100. De lijst met de 100 mooiste liedjes uit onze provincie wordt op hemelvaartsdag uitgezonden op Omroep Brabant.

De afgelopen week is er massaal gestemd en dat resulteert in een hele mooie lijst met liedjes. Van Guus tot Doe Maar en van Kenny B tot Charly Lownoise & Mental Theo. "Wat opvalt is dat het een heel Brabantse lijst is die trots uitstraalt", vertelt Maarten Kortlever, een van de presentatoren. "Zeker de top 10! Maar die gaan we nog niet prijsgeven. Daarvoor moet je gewoon lekker luisteren."