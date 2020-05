Man met scootmobiel rijdt sloot in, brandweerman rijdt scooter naar huis

Foto's: Perry Roovers/SQ Vision. De scooter van de man. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision) De brandweer kwam ter plekke. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision) Volgende Vorige 1/3 Foto's: Perry Roovers/SQ Vision.

Een man met een scootmobiel is donderdagmiddag een sloot ingereden op de Loevesteinstraat in Breda. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Malini Witlox Geschreven door

De brandweer heeft de scootmobiel uit de sloot gehaald. Een brandweerman heeft deze naar de woning van de man gereden.

Hoe de man die over het fietspad reed in de sloot terecht kwam, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe zwaar zijn verwondingen zijn.