Een dag om je vingers bij af te likken, het is Hemel-taart-dag!

Kim (10) en Milou (8) maakten een taartenproeverij. Kim met haar eigen taart en de taart die ze gekregen heeft. Volgende Vorige 1/2 Kim (10) en Milou (8) maakten een taartenproeverij.

Geen Hemelvaartsdag, maar Hemel-taart-dag. In Zundert gaven ze de feestdag een nieuwe wending. Deelnemers bakken een taart of ander baksel en brengen die langs bij een dorpsgenoot, van iemand anders krijgen ze dan weer een taart terug. Er werden honderd taarten uitgewisseld.

In de keuken van de familie Vergouwen was het helemaal hard werken. Kim (10), Milou (8) en hun moeder Jessica deden samen mee aan de taartenruil. Van de drie verschillende baksels maakten ze een taartenproeverij.

Milou haalde haar inspiratie online. "Ik hou van regenbogen. We keken op Instagram en dit leek me leuk om te maken." Kim ging voor een chocoladetaart in de vorm van een hartje. "Als ik op bezoek ga en er is chocoladetaart, dan vind ik dat heel lekker. Ik ben benieuwd hoe iemand anders dat vindt."

Taarten bezorgen

De deelnemers zijn ingedeeld in twee blokken. In het ene uur breng je een taart en in het andere uur ontvang je er een. Kim, Milou en Jessica stappen om twee uur in de auto om de eerste deelnemer te verrassen met hun taartenproeverij. Gespannen wachten de meiden tot de deur opengaat. Dat blijkt helemaal nergens voor nodig, want de reactie is heel positief. "Ziet er erg lekker uit!"

In de video zie je de heerlijke taarten die rondgebracht werden

Wachten op privacy instellingen...

In buurdorp Wernhout is Kim Kok inmiddels verrast met een citroenframbozentaart. Zelf maakte ze een nutellataart. De prachtige creatie lijkt zo uit een kookboek te komen. Daar was ze dan ook wel even zoet mee. "Alles bij elkaar ben ik toch wel vier uur bezig geweest. Koeling in, koeling uit, dat duurt wel even", lacht ze. Ze wist meteen dat ze aan de actie mee wilde doen. "Ik denk dat ik iedere week wel taart bak, het liefst zou ik het iedere dag doen."

Zomer in de soep

Het initiatief komt van vier ondernemers uit Zundert. Ze hebben door de coronacrisis minder opdrachten en wilden iets positiefs betekenen voor de gemeente. De eerste twee edities werd soep uitgewisseld.

"Iedereen kan soep maken en naar elkaar brengen, dat was het idee", legt Stephanie Bastiaansen uit. Voor de derde editie wilden ze de lat hoger leggen, dus werd het een taarteneditie. Of het de volgende keer weer taart wordt, of juist iets helemaal anders, weten ze nog niet. "Het smaakt in ieder geval naar meer."

Wachten op privacy instellingen...