Fietser onder bedreiging van vuurwapen beroofd in Geldrop

Archieffoto

Een man is donderdagnacht op de Winde in Geldrop met een vuurwapen bedreigd en vervolgens beroofd. Het slachtoffer fietste op de Winde toen twee mannen hem onder bedreiging van een vuurwapen tegenhielden. De twee daders hebben iets buitgemaakt, maar wat precies kan de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Sandra Kagie Geschreven door

De straatroof gebeurde iets na een uur in de nacht van donderdag op vrijdag. De politie vraagt mensen die iets meer weten over de daders of die rond dat tijdstip iets hebben gezien, zich te melden.

Wachten op privacy instellingen...