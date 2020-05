Buurtbewoners horen vrouw om hulp roepen in Breda

Verschillende bewoners van de Verbeetenstraat in Breda waarschuwden donderdagnacht de politie toen ze een vrouw om hulp hoorden roepen. Ze meldden dat een vrouw belaagd werd door een man. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Toen agenten in de straat bezig waren met onderzoek kwam de verdachte zich melden. Hij werd meteen aangehouden voor huiselijk geweld. De politie vermoedde dat hij onder invloed was van drank of drugs. Een speekseltest die later op het bureau werd afgenomen, bevestigde dit. De vrouw heeft aangifte gedaan van mishandeling.