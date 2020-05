Politie deelt beelden van inbrekers die auto's van zorgpersoneel ETZ leegroven

De politie laat maandag in opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden zien van de inbrekers die aan het begin van de coronacrisis auto's van zorgpersoneel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg hebben leeggeroofd.

Kentekenplaten gejat

"De schade is groot, maar de verontwaardiging is misschien nog wel groter", zegt de politie. Op de beelden is te zien hoe de daders eerst nog kentekenplaten stelen en op hun eigen auto schroeven. De politie hoopt dat mensen de daders maandag herkennen. Bureau Brabant is op 25 mei om zes uur te zien op Omroep Brabant.