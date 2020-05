Negen medewerkers in Brabantse slachthuizen positief getest op corona

Bij het slachthuis in Helmond worden alle medewerkers getest op het coronavirus (foto: Rob Engelaar)

Er zijn zeker negen medewerkers van slachthuizen in Brabant besmet geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) na berichtgeving van RTL Nieuws. De GGD gaat alle medewerkers van het slachthuis Van Rooi in Helmond nu testen.

Janneke Bosch Geschreven door

“Twee dierenartsen van de NVWA en zeven medewerkers van KDS zijn tot nu toe positief getest op het virus”, zegt een woordvoerder. “Dat melden wij aan de GGD en die bepaalt dan wat er verder gaat gebeuren.” In dit geval is het besluit dus om alle medewerkers te testen. “Dat is ons zo wel gezegd ja”, bevestigt de NVWA.

KDS staat voor Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector. Het bedrijf stelt assistenten ter beschikking aan de NVWA die vleeskeuringen uitvoeren in Nederlandse slachthuizen.

Ook besmettingen bij VION

De besmettingen zijn niet alleen bij slachthuis Van Rooi in Helmond. Ook bij VION in Boxtel zijn medewerkers besmet, meldt RTL. Eén van de twee NVWA-dierenartsen werkte in het slachthuis in Helmond. Ook een van de besmette keurmeesters van KDS was daar werkzaam. In Boxtel zijn twee medewerkers van KDS positief getest. Daarnaast heeft één van de besmette keurmeesters uit Boxtel recentelijk ook in Helmond gewerkt, volgens RTL.

“Een besmetting hoeft niet te betekenen dat die is opgelopen in het slachthuis”, zegt de woordvoerder van de NVWA. “Maar wij melden alle besmettingen aan de GGD en het is aan hen om te bepalen of er nader contactonderzoek of anderszins onderzoek moet worden gedaan.”

Groenlo

Eerder deze week werd bekend dat de vestiging van VION in Groenlo de deuren moet sluiten, nadat ook daar coronabesmettingen onder het personeel waren gevonden. Er waren in ieder geval 45 mensen besmet met het virus. Ook daar zullen alle medewerkers van het slachthuis worden getest op het coronavirus.

De GGD was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.