Testen in slachthuis Helmond vanwege coronavirus

De GGD begint zaterdag bij NVWA-dierenartsen en hun assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector die actief waren in een varkensslachthuis in Helmond met een test op het coronavirus. Ook personeel van het bedrijf zal worden onderzocht. Het gaat om ongeveer vijftig mensen.

Met de tests wil de GGD een beeld krijgen of er mogelijk veel meer mensen besmet zijn. Als er positief getest wordt, volgt bron- en contactonderzoek om na te gaan wie allemaal bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest. Als er 'hoogrisicocontact' is geweest, volgt quarantaine. Bij 'laagrisicocontact' moeten mensen zich melden als ze klachten krijgen. De eerste uitslagen komen mogelijk op zondag, maar waarschijnlijk op maandag, zegt de woordvoerster.

Groenlo

In een slachterij in Groenlo zijn 600 medewerkers twee weken thuis in quarantaine gegaan. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besloot daartoe na overleg met de GGD. De GGD had eerder bekendgemaakt dat 45 medewerkers positief waren getest op corona. De thuisquarantaine moet voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid.