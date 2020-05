Voorbijganger vindt gewonde man langs de A67 bij Veldhoven

Een voorbijganger heeft vrijdagavond rond acht uur een gewonde man gevonden bij een viaduct langs de A67 bij Veldhoven. De passant schakelde meteen de hulpdiensten in.

De man was niet aanspreekbaar en gezien de ernst van zijn verwondingen is er ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde op de snelweg waardoor een flinke file ontstond.

Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hoe de gewonde man bij het viaduct terecht is gekomen is nog onduidelijk.