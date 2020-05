Carport huis Mariahout in vlammen op, bewoners kunnen op tijd wegkomen

Wachten op privacy instellingen... De carport in Mariahout is volledig verwoest (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Uitslaande brand verwoest carport in Mariahout

Een carport van een huis aan het Meerven in Mariahout is vrijdag rond middernacht in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar het huis, maar de bewoners konden op tijd vluchten.

"De spullen die onder de carport stonden, zijn verloren gegaan", laat een ooggetuige weten. "Daar stond onder meer een tractor." Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Het huis is vrijdagnacht bewaakt.

Ook buren getroffen

Ook het huis van de buren heeft schade opgelopen. "Daar zijn onder meer een rolluik en twee ramen gesneuveld."