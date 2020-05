Wat te doen als je je baan verliest tijdens de coronacrisis? 'Eerst Netflix en chocolade op de bank'

Veel mensen verliezen hun baan tijdens de coronacrisis. (Foto: Pexels)

Door de coronacrisis verliezen veel mensen hun baan. Maar hoe ga je daarmee om? Arbeidspsychologen Janneke van Eersel uit Nistelrode en Inge Hulshof zien dat veel mensen niet even de tijd nemen om die klap te verwerken. "Ze denken: hoe harder ik mijn best doe, hoe sneller ik een nieuwe baan heb", aldus Inge. "Maar dat is niet zo."

Als mensen hun baan verliezen krijgen ze vaak rouwklachten, legt Hulshof uit. "Mensen moeten eerst over de shock heenkomen. Baanverlies gaat gepaard met verlies van je identiteit. Als je op een feestje staat, is een van de eerste vragen die je krijgt: wat voor werk doe je?"

'Dit had niet zien aankomen'

Het verlies van je baan door corona kan onverwacht en onrechtvaardig voelen, vult Van Eersel aan. "Drie maanden terug had niemand dit zien aankomen. Dit maakt het lastig om de veranderde realiteit te accepteren, waardoor je in boosheid en negatief kan blijven hangen."

Hulshof benadrukt dat het belangrijk is om positief te blijven, maar dat daarbij ook ruimte moet worden gemaakt voor negatieve gevoelens. "Veel mensen hebben het idee dat ze meteen door moeten gaan. Maar dat moet je juist niet doen. Het is echt als een rouwproces. Dus eerst met Netflix en chocolade op de bank en je tijd pakken."

'Hoe geef je je week vorm?'

Daarna is het de vraag hoe je jezelf herpakt? "Hoe ga je je zoektocht vorm geven? Structuur is daarbij belangrijk. Hoe geef je je week vorm? Stel jezelf daarbij kleine positieve doelen en loop niet te hard van stapel."

Daarbij is het belangrijk je aandacht te verleggen naar andere zaken die belangrijk voor jou zijn, legt Hulshof uit. "Zorgen dat je nuttig bezig bent en goed voor jezelf zorgen. Op tijd naar bed, sporten en gezond eten helpen goed om hier sneller doorheen te komen. Zodat je weer zin krijgt om dingen te ondernemen en nieuwe mogelijkheden kan zien."

Blijf daarnaast ook leuke dingen doen.

'Je zit toch de hele dag thuis?'

Solliciteren kost namelijk veel energie, legt Hulshof uit. "Mensen denken vaak: je zit toch de hele dag thuis, dan kan je toch vol solliciteren. Maar je moet je iedere keer opladen om naar buiten te blijven gaan en als je een afwijzing krijgt moet je daar ook weer mee omgaan."

Belangrijk is om dankbaar te zijn voor de kleine dingen, aldus de arbeidspsycholoog die promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven op hoe solliciteren prettiger kan. "Maar ook kleine doelen stellen. Dus niet meteen een nieuwe baan, maar eerst deze week twee sollicitaties schrijven. En blijf daarnaast ook leuke dingen doen."

Nieuwe vaardigheden

Nu de werkloosheid in Nederland snel toeneemt, vanwege de coronacrisis, wordt het steeds moeilijker om snel aan een nieuwe baan te komen. "Ook het sollicitatieproces is nu anders. Dat gaat vaak online. Daar heb je nieuwe vaardigheden voor nodig zoals videogesprekken via Zoom."

Normaal komen mensen vaak via hun netwerk aan een nieuwe baan, maar dat is nu ook anders geworden. "Het is moeilijker om even ergens koffie te gaan drinken. Er komt veel bij kijken om dat virtueel te doen."

Kan ik meer dan vorige week?

Omscholing?

Kijken of je je kan omscholen om een nieuwe branche te gaan werken, is volgens Hulshof niet direct de meest logisch optie. "Dat kan wel natuurlijk, maar het moet wel betaalbaar zijn."

Het kost tijd en geld om je te laten omscholen, benadrukt de arbeidspsycholoog. "Beter is het om een korte vaardigheidscursus te doen. Helemaal een andere kant op gaan duurt vaak veel te lang."

'Hoe kan ik nuttig zijn?'

Belangrijk is om als je tussen twee banen zit een gevoel van zingeving te behouden. "Veel mensen voelen zich dan ook niet niet nuttig omdat ze niets kunnen bijdragen. Daar moet je een plannetje voor maken. Hoe kan ik nuttig zijn voor mijn omgeving?"

Ook nieuwe dingen leren kan een gevoel van vooruitgang geven. "En dat hoeven geen grote stappen te zijn, maar kan ik meer dan vorige week?"

Janneke van Eersel is gespecialiseerd in rouwen om baanverlies, Inge Hulshof in gezond en energiek werk zoeken. Samen werken ze aan een wetenschappelijk onderbouwd programma om werkzoekenden te helpen de transitie van werk naar werkloos naar terug naar werk te maken. Dat programma start op 1 augustus en is specifiek gericht op het behouden van een positieve mindset.

