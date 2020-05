Tilburgers op zoek naar de Marokkaanse trots binnen de voetballijnen

Nordin Ghouddani en Thomas Rijsman, de schrijvers van het boek Marokkaanse trots.

Sportjournalisten Nordin Ghouddani en Thomas Rijsman uit Tilburg zijn gezworen kameraden. Vanaf de basisschool tot aan de dag vandaag. Aan het eind van de basisschool scoorden ze zelfs dezelfde Cito-score. Rijsman ging naar het atheneum, Ghouddani naar de LTS. Waarom? “Omdat ik Marokkaan ben”, zegt Ghouddani. Tientallen jaren later vroeg Rijsman zich af waarom Ziyech voor Marokko had gekozen en niet Oranje. Ghouddani: ‘Gekrenkte Marokkaanse trots.” Deze week kwam hun boek 'Marokkaanse trots' uit.

“Ziyech was in 2015 niet geselecteerd voor Oranje en lag ook onder vuur bij de Ajax-supporters vanwege zijn houding. Als Marokkaan word je niet gewaardeerd en anders behandeld. Binnen de lijnen heeft hij echter laten zien dat hij uitstekend kan voetballen en heeft zijn gelijk gehaald”, stelt Ghouddani.

Vooroordelen

Het was voor Rijsman en Ghouddani het startsein om eens te onderzoeken hoe het zit met de Marokkaanse voetballers in het Nederlandse voetbal. Zo’n tien procent van de voetballers in de eredivisie is immers van Marokkaanse afkomst. Krijgen zij de erkenning die ze verdienen? Gelijke kansen? Hoe zit het met de vooroordelen? Waar blijft de eerste Marokkaanse hoofdtrainer?

Het duo sprak met ongeveer 25 (oud-)spelers, spelersmakelaars, trainers, bestuursleden, spelersvrouwen etc. met een Marokkaanse achtergrond. “Wij hebben uitgebreid met ze gesproken. De trend was dat je als Marokkaan al met 1-0-achterstaat, zeker in de jeugdopleiding. Aan de ene kant moet je drie keer beter zijn dan je concurrent, want anders speel je niet. Aan de andere kant is er een sterke wil en trots om het tegendeel te bewijzen.”

Wat wij in de maatschappij meemaken, maken Marokkanen in de voetbalwereld ook mee.

Rijsman: "Bijna allemaal hebben ze in meer of mindere mate dit ervaren tijdens hun leven. Daar heb ik als blonde Nederlandse jongen met blauwe ogen nooit mee te maken gehad. Dat dit gebeurde en ook zo hardnekkig was voor mij wel een openbaring. Evenals de instelling om het om te buigen. Velen zijn immers ook geslaagd als profvoetballer. "

Rode draad

Dit loopt als een rode draad door het boek. Ghouddani haalt uit het boek AZ-speler Oussama Idrissi aan. “Die vertelde dat hij destijds bij Feyenoord het gevoel had met 1-0 achter te staan. Die wilde zich driedubbel bewijzen en was vast besloten om: ‘Van een 1-0 achterstand een 2-1 voorsprong maken’. Dat is hem ook gelukt.”

Ik heb altijd gedacht dat de voetbalwereld een eerlijke wereld zou zijn.

Ghouddani is te spreken over PSV en assistent-trainer Adil Ramzi. “PSV had gezien dat veel talentvolle voetballers voortijdig vertrokken om allerlei redenen, terwijl het uitstekende voetballers waren. Mohamed Ihattaren stond ook op dat punt. Adil Ramzi heeft toen aangeboden om met Ihattaren te werken om hem weer op juiste pad te krijgen. Ze begrepen elkaar. Nu is hij basisspeler. PSV heeft toen besloten om anders om te gaan met de invulling van de trainersstaf.”

Uitkomen van dromen

Of hun zoektocht naar de Marokkaanse trots in de Nederlandse voetbalwereld geslaagd is? “Ik heb altijd gedacht dat de voetbalwereld een eerlijke wereld zou zijn. Iedere club doet er alles aan om de beste spelers te hebben. Het bleek een naïeve gedachte. Wat wij in de maatschappij meemaken, maken Marokkanen in de voetbalwereld ook mee", zegt Ghouddani.

Daarnaast is het ook een boek voor voetballiefhebbers pur sang. Rijsman: "Als je met je poten in het gras wilt staan, moet je het boek lezen. Het gaat ook over het uitkomen van dromen, voor volle stadions spelen, wat je meemaakt als profvoetballer en wat het met je doet als je ineens heel rijk wordt."

Cover van het boek Marokkaanse trots.