Beknelling bij ongeluk Beek en Donk: traumahelikopter per plaatse

Meerdere auto's zijn zaterdagavond op elkaar gebotst in Beek en Donk. Een inzittende van de auto zat bekneld en moest bevrijd worden door de brandweer.

Rond kwart voor acht ging het mis op de Broekdalerbaan. Twee auto's zijn zeker op elkaar gebotst. Een derde auto is in de sloot beland. Het is niet duidelijk of deze auto tegen de twee andere auto's is gebotst of dat deze plots moest uitwijken.