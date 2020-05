Gewonde bij schietpartij Rijen: politiehelikopter ingezet bij zoektocht naar gevluchte verdachte(n)

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision.

Bij een schietpartij in de Karel Doormanstraat in Rijen is zaterdagavond rond negen uur iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De verdachte is op de vlucht geslagen en houdt zich vermoedelijk schuil in een bosperceel. De politie weet inmiddels wie de dader is en is op zoek naar een man op blote voeten. De verdachte was zaterdagavond rond halfelf nog niet gevonden. Ondanks de duisternis gaat de zoektocht verder. De politie roept de dader op zich te melden.

De omgeving is afgezet. Agenten doorzoeken het gebied en krijgen vanuit de lucht assistentie van een politiehelikopter. Het rechercheonderzoek gaat nog een groot gedeelte van de nacht door.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision.