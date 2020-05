LEGO Masters Jan en Lola wonnen halve finale en 1,4 miljoen mensen zagen dat

Ex-geliefden Jan en Lola staan in finale LEGO Masters (beeld: rtl.nl).

Jan Pennings en Lola Nouwens uit Boxtel kwamen zaterdagavond uit de bus als winnaars van de halve finale van LEGO Masters. Het verslavende RTL/VTM-programma werd bekeken door 1,4 miljoen mensen. Zij zagen dat het Brabantse bouwwerk, met als thema de ontdekking van de gloeilamp, als beste werd beoordeeld. En dat had onder meer te maken met 'Jan en Lola-magie'.

De Facebookpagina van Lola verraadt dat de Brabantse al sinds het prille begin van haar avontuur een trotse deelneemster is aan het populaire televisieprogramma. Halverwege februari deelde ze met haar online-vrienden dat ze vanaf 11 april in LEGO Masters te zien zou zijn. 'Een beroemde nicht heb ik straks', was een van reacties. En het antwoord van Lola: 'Hihihi ja, ben benieuwd hoeveel mensen er kijken!' Nou, dat bleken er dus een heleboel.

Zij het huis, ik de LEGO

Lola vormt een team met Jan Pennings, ook uit Boxtel. 'Jan en Lola, ex-geliefden', staat steevast in beeld als de twee bouwers aan het woord zijn in het programma. In de trailer die kijkers moest overtuigen het programma te gaan volgen, vertelde Lola: "Wij zijn beste vrienden, nadat we tien jaar een relatie hebben gehad." En Jan voegde daaraan toe: "Zij heeft het huis gehouden, ik de LEGO."

Wat later in de tijd leert het publiek het stel nog wat beter kennen, als Lola tegen Jan zegt: "Als er morgen geen LEGO meer is, dan vind ik dat wel heel zielig voor jou. Ik heb honderd andere hobby's, dus met mij komt het wel goed. Maar met jou weet ik het niet." Jan bekent dan: "Ik zou wel een moment van lichte chagrijnigheid hebben, denk ik."

And then there was light

Maar een leven zonder LEGO, dat is gelukkig niet aan de orde. Week op week was de afgelopen tijd te zien hoe de fleurige geklede, creatieve Lola en de ingetogen, gedreven Jan hun bouwwerken creëerden. En de Facebookvrienden van Lola zijn het erover eens: "Het niveau is hoog zeg!" Dat was het zaterdagavond ook in de halve finale, waarin Jan en Lola een bouwwerk moesten maken over de industriële revolutie. Het duo liep daar op z'n zachtst gezegd niet direct heel warm voor, maar herpakte zich en zoomde in op 'de ontdekking van de gloeilamp'. Of zoals Lola het zelf omschreef: 'And then there was light!' Jan voelt het direct en geeft haar een high-five: "Lola weer, met haar crazy thoughts, die elke keer van die gekke, originele, domme ideeën heeft. Zo positief mogelijk bedoel ik dat he?!"

Jan en Lola werken aan hun winnende werk (Beeld: rtl.nl)

En zo groeit het volgende LEGO-tafereel: in de krant wordt bekendgemaakt dat er iets is uitgevonden, dat de gloeilamp heet. En iedereen in de stad laat alles uit handen vallen en verdraait de nek om meer te weten te komen over die revolutionaire vondst. Een moeder verliest zelfs even haar twee kindjes uit het oog, die in een tobbe in bad gaan. Een ander kindje verstop zich tussen de was aan de waslijn.

Het zijn die details die door de brickmaster, de eenkoppige jury, geprezen worden. De 'typische Jan en Lola-magie!' Ze verslaan er drie andere teams mee en veroveren een plek in de finale, die volgende week wordt uitgezonden. En over die finale verraadt Lola op haar Facebookpagina dan weer helemaal niets. Behalve dan misschien dat wat ze al voor de eerste uitzending zei: "Onze tactiek is het combineren van Jan z'n technische skills en mijn creatieve kijk. Daarom gaan we winnen!"

De finale van LEGO Masters wordt komende zaterdag uitgezonden op RTL4, om acht uur.