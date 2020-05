Man (32) aangehouden voor schietpartij in Rijen na nachtelijke politiezoektocht

De schietpartij in de Karel Doormanstraat vond zaterdagavond rond negen uur plaats (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).

Een 32-jarige man uit Oosterhout is aangehouden na de schietpartij die zaterdagavond plaatsvond in de Karel Doormanstraat in Rijen. Bij die schietpartij raakte een man zwaargewond.

Toen agenten aankwamen in de Karel Doormanstraat konden ze kort met het slachtoffer praten. Hij kon aangeven dat twee mannen die hij kent verantwoordelijk zijn voor zijn verwondingen.

Blote voeten

Een van de verdachten was gevlucht op blote voeten. Zijn schoenen waren achtergebleven op de plaats van de schietpartij. Ook was er na de schietpartij een auto weggereden. De politie startte direct een zoekactie in de omgeving.

In de nacht werd de auto in Rijen gezien. De twee mensen die in de auto zaten, werden meegenomen naar het politiebureau. Een van hen, een 32-jarige man uit Oosterhout, werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Naar de andere verdachte, van wie de identiteit bekend is, wordt nog gezocht. De politie verzoekt de verdachte zich te melden.

Sporen veiliggesteld

Op de plaats van de schietpartij heeft een groot gedeelte van de nacht een forensisch- en tactisch rechercheonderzoekplaats plaatsgevonden. Hierbij zijn sporen veiliggesteld en getuigen gehoord.