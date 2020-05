Beschuit met muisjes in de Beekse Bergen: jonge stokstaartjes laten voor het eerst hun gezicht zien

Beeld: Beekse Bergen.

Een dag voordat Beekse Bergen in Hilvarenbeek weer open gaat heeft het safaripark leuk nieuws te melden: er zijn vier stokstaartjes geboren. In een video is te zien hoe de schattige pluizenbollen voor het eerst boven de grond komen.

In verband met de coronamaatregelen moest Beekse Bergen wekenlang de deuren sluiten. Vanaf maandag mag het park weer open. Naast het leuke geboortenieuws moest het park terwijl het dicht was ook afscheid nemen van een van de bewoners. Gorilla M'bewe overleed deze week op 23-jarige leeftijd. Het dier woonde 14 jaar in Beekse Bergen.