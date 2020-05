Wachten op privacy instellingen... Verwarring bij Brabantse veerdiensten over invulling coronaregels na 1 juni Volgende Vorige 1/2 Verwarring bij Brabantse veerdiensten over invulling coronaregels na 1 juni

De Brabantse veerdiensten geven allemaal op hun eigen (chaotische) manier invulling aan het omgaan met de richtlijnen rond het coronavirus. Zo is bij een aantal veerdiensten vanaf 1 juni mondkapjes verplicht, maar bij sommige ook weer niet. Soms is een maximum aantal fietsen toegestaan op de boot. En er zijn ook veerdiensten die géén maatregelen hebben genomen en slechts doorverwijzen naar de website van RIVM.

Bij de kleine toeristische veerdiensten is de verwarring het allergrootst. Drie veerdiensten komen niet meer in de vaart omdat ze niet kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. Een vierde veerdienst gaat vanaf 1 juni ‘gewoon’ weer varen. En dat gebeurt zonder 'verplichte' mondkapjes, want ze zijn recreatief vervoer.

Thera van den Heuvel van de toeristische veerverbinding pontje Steur omschrijft het probleem over het toepassen van coronamaatregelen treffend. “Eigenlijk zou er één beleid moeten zijn, maar het verschilt per gemeente.” De verschillen hoe om te gaan met het coronavirus, zijn bij de kleine en grote veerdiensten in Brabant enorm.

Neem alleen al het dragen van mondkapjes dat per 1 juni verplicht is in het openbaar vervoer . Bij de vijf veerverbindingen van stichting De Maasveren worden vanaf die datum de mondkapjes verplicht voor iedereen die niet in een afgesloten voertuig zit. Bij het piepkleine voetveer Woudrichem -Loevestein daarentegen mogen ze gewoon in de tas blijven. “We voldoen aan de afstand van anderhalve meter, dus een mondkapje is niet nodig”, zegt woordvoerder Aart Geurtsen. Er is ook verwarring over de term 'openbaar vervoer', want officieel vallen veerdiensten niet in die categorie.

Mondkapjes zijn ook niet verplicht op de veerpont van Cuijk – Middelaar. “We vragen nadrukkelijk zowel op de veerstoep als op de veerpont anderhalve meter afstand tot elkaar in acht te nemen”, laat de veerdienst weten. Bij de drie veerdiensten over de Bergsche Maas is er voor het coronavirus nauwelijks aandacht. Op haar website verwijst de veerdienst alleen door naar de site van het RIVM. Of passagiers met een fiets een mondkapje op de ponten wel of niet moeten gaan dragen, blijft een raadsel.

Gemeente Altena haalt toeristisch pontje uit de vaart

Pontje Steur dat voor het twintigste seizoen zou gaan varen in de Biesbosch blijft aan de ketting. “De gemeente Altena heeft besloten om het pontje niet in de vaart te nemen”, vertelt Thera van den Heuvel. In dezelfde gemeente gaat het voetveer naar Loevestein wél varen. “Wij hebben alles met de vrijwilligers en de veiligheidsregio besproken en wij gaan varen”, stelt Aart Geurtsen. “Wat die andere veerdiensten bezielt snap ik niet. Als je maatregelen neemt dan kun je gewoon varen.”

Pontje Mark blijft aan de ketting

Het pontje Mark dat normaliter vaart tussen Breda en Terheijden blijft het hele seizoen ook aan de kant liggen. “Zolang de anderhalvemetermaatregel van kracht blijft, varen wij niet”, licht Dirk Recter toe. “Veel van onze vrijwilligers zitten in de risicogroep en per keer zouden we slechts twee mensen kunnen overzetten.”



Het commerciële Leeuwe Veerke zit met een vergelijkbaar probleem. “Het is niet rendabel om het veer in de vaart te nemen. Zolang die anderhalvemetermaatregel van kracht blijft, varen wij niet. Ik hoef geen vette winsten te maken, maar erop toeleggen dat doe ik ook niet”, aldus eigenaar Mark de Leeuw.

De veerdienst Kop van't Land, die vaart tussen Dordrecht en Werkendam, gaat per 1 juni het dragen van mondkapjes wel verplichten aan boord. "Het anderhalve meter afstand houden aan boord is niet altijd haalbaar. Zeker niet als de scholen weer gaan starten", aldus het veerbedrijf. Een uitzondering is er voor automobilisten die in hun auto blijven zitten.