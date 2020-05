Wanneer kan musicalster Willemijn Verkaik weer schitteren op de bühne? 'Je hebt geen perspectief'

Willemijn Verkaik kan door het coronavirus tijdelijk niet schitteren.

Musicalster Willemijn Verkaik (44) uit Nuenen kijkt met weemoed terug naar momenten uit haar carrière, die in tijd nog niet eens zo ver achter ons liggen. Begin maart schitterde ze bijvoorbeeld nog in de musical Annie. Maar het coronavirus veranderde alles. Wanneer ze haar oude leven weer een heel klein beetje kan oppakken, is totaal onduidelijk. "We weten het gewoon niet."

Op 1 december ging de musical Annie in première in het Chassé Theater in Breda. Enkele maanden later, in maart, moesten de theaters vanwege het coronavirus plotsklaps de deuren sluiten. En dat betekende dat Willemijn Verkaik niet langer haar ziel en zaligheid kwijt kon in haar rol als Miss Hannigan, een behoorlijk onsympathieke vrouw die het weeshuis bestiert waar de kleine Annie woont.

Deze zondag zou ze voor het laatst in de huid van MIss Hannigan kruipen: "Het was een heerlijke rol." Als ze tijdens de uitzending van het televisieprogramma KRAAK. van Omroep Brabant fragmenten van zichzelf terugziet, ontstaat een beetje weemoedig gevoel. "Wat was het leuk en wat was het toch fijn en gaaf om te spelen. En zeker zo'n rol als Miss Hannigan is natuurlijk perfect om lekker gek te doen. Dat mis je wel!"

Misschien ooit

Na Annie stond de musical Waitress op het programma. Daarin zou Verkaik ongetwijfeld glanzen zoals we van haar gewend zijn, in de hoofdrol van serveerster Jenna. Maar het coronavirus doorkruiste ook dat plan. "Ik had me er zo op verheugd, Helaas mag het niet zo zijn."

Verkaik is normaal gesproken als een vis in het water, juist in een sector waarvoor het coronavirus enorme gevolgen heeft. En dat is moeilijk om aan te zien: "En dat het dan zo heftig is dat alle theaters nu stilliggen en heel veel theaters ook heel veel moeite hebben het hoofd boven water te houden. Je hebt gewoon geen perspectief. We weten gewoon niet wanneer we weer de bühne op mogen en hoe dan."

Echt vervelen doet ze zich nog niet. "Ik sport veel en ik ben gitaar aan het leren spelen. We zijn creatieve mensen, mijn man is muzikant. We vinden het heel fijn om thuis muziek te maken en daarmee bezig te blijven en onszelf te blijven ontwikkelen."

Ook staan er twaalf coronaproof-optredens op het programma, voor honderd man dus. Want vanaf 1 juni is in elk geval optreden voor kleine gezelschappen weer toegestaan. Met haar man Bart van Hoof en muzikant Mark Kuypers uit Gemert is ze in juli te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam, in een programma met de titel: 'Klein publiek, groot gebaar vol 'lieve liedjes'. En hoewel dat compleet anders is dan optreden in grote, bomvolle zalen, kijkt ze daar enorm naar uit. "Dat is ontzettend fijn!"

In het gesprek in Kraak. vertelt Willemijn ook over spelen op Broadway en zingen bij de Oscar-uitreikingen

