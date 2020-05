Automobilist rijdt met zijn Lotus tegen boom in Oirschot: bestuurder gewond, sportauto getakeld

De Lotus liep veel schade op. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision)

De bestuurder van een Lotus is zondagmiddag tegen een boom gereden in Oirschot. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bert van Doorn Geschreven door

Rond tien voor halfvier ging het mis op de Eindhovensedijk. Vermoedelijk wilde de bestuurder van de Lotus iemand inhalen.

Van de blauwe sportauto bleef weinig over. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.

De auto raakte een boom. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision)

Vermoedelijk ging het mis tijdens een inhaalactie. (Foto: Sander van Gils / SQ Vision)