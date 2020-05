Slaperige automobilist ziet rotonde over het hoofd en eindigt in sloot

Foto: Instagram wijkagent_erik_denbosch

Een automobilist is maandagochtend vroeg in Rosmalen met zijn auto in een sloot beland. De bestuurder had volgens een wijkagent wat weinig geslapen, zag een rotonde over het hoofd en kwam in de sloot terecht. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf aan de Blauwe Sluisweg.

Sandra Kagie Geschreven door

Het liep gelukkig allemaal goed af. De bestuurder van de auto raakte niet gewond, zo laat de wijkagent weten.

