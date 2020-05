Auto vliegt met enorme snelheid uit de bocht en belandt tientallen meters verderop op zijn dak

Foto: Facebook politie Geldrop-Mierlo, via @112nieuwsonline.nl

Een auto is zondagnacht op de Santheuvel Oost in Mierlo met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. De auto belandde volgens de politie tientallen meters verderop op zijn dak. Het ongeluk veroorzaakte een behoorlijke ravage. In de auto zat naast de bestuurder nog een tweede inzittende. De automobilist en de bijrijder zijn gevlucht.

De politie vermoedt dat zij allebei gewond zijn geraakt. Ze is op zoek naar de twee en vraagt mensen die weten om wie het gaat dit te melden.

De bestuurder van de auto reed onder meer een lantaarnpaal uit de grond.

