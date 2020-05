Hondje gered uit brandend huis in Klundert, bewoner gewond

Wachten op privacy instellingen... Het geredde hondje. (Beeld: SQ Vision) Foto: SQ Vision / Christian Traets Volgende Vorige 1/3 Hondje gered uit brandend huis Klundert.

In een huis aan de Ambachtsherenweg in Klundert heeft maandagochtend brand gewoed. Op beelden is te zien dat het huis behoorlijke schade heeft opgelopen. Twee bewoners wisten op tijd weg te komen. Eén van hen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een hondje dat ook in huis was, is door de brandweer gered.

Sandra Kagie Geschreven door

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio heeft het hondje zuurstof toegediend gekregen. Het zou nu weer goed zijn met het dier. Hoe de bewoner die naar het ziekenhuis is gebracht eraan toe is, maken politie en brandweer in verband met privacy niet bekend. "De bewoner, een man, is overgedragen aan de medische dienst", zegt een politiewoordvoerder.

De brand ontstond rond acht uur. Om tien over negen werd het sein brand meester gegeven. Vervolgens is de brandweer nog tot tien uur beziggeweest met blussen.

Rookschade

Het getroffen huis is een hoekhuis. Mogelijk heeft het huis ernaast volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio rookschade opgelopen . Volgens BN De Stem zijn de bewoners van het huis een moeder en haar zoon.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.