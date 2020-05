Ze worden gemist: Sam Ramadanovic (43) was kerngezond maar overleed toch aan corona

Het signaal taptoe bij de molen van Vorstenbosch tijdens de uitvaart van Sam Ramadanovic (43)

Er brandt een kaarsje op de kast van Anna Jans-Ramadanovic. Naast het kaarsje staan twee bidprentjes. Op de eerste een foto van haar moeder. Daarnaast eentje met de foto van haar broer Sam. Beiden overleden aan corona. Haar moeder werd op 31 maart gecremeerd, haar broer overleed nog geen dag later, op 1 april.

Bekijk hier het portret van Sam Ramadanovic:

De verslagenheid bij muziekvereniging De Notenkrakers in Vorstenbosch is groot. Ze verloren twee van hun geliefde muzikanten aan het coronavirus. Piet Timmers, de oprichter van de vereniging werd eerst ziek, daarna Sam. "Met Piet ging het al heel snel de verkeerde kant op", vertelt Willemijn Zwanenberg. Zelf speelt ze al jaren bij De Notenkrakers. "Dan heb je de hoop dat het met Sam nog wel goed gaat komen. Hij was jong en gezond."

Het verlies is te groot

Maar het komt niet goed met Sam. Al probeert zus Anna dat zo lang mogelijk te ontkennen. "Mijn moeder had al een hartaandoening. Het was heel snel duidelijk dat ze niet meer op de intensive care terecht zou komen. Ze had er vrede mee, hoe verdrietig het ook was. Maar Sam... die ging het gewoon redden. Hem ook verliezen zou gewoon te veel zijn", zegt Anna.

Een muzikaal eerbetoon aan Sam, bij de rouwauto.

Maar het gebeurt. Na de uitvaart van haar moeder zit Anna heel even thuis op de bank. "Om het allemaal op mij in te laten werken." Dan gaat de telefoon. Het is het ziekenhuis, met de vraag of Anna zo snel mogelijk kan komen om afscheid te nemen van haar broer. Ze gaat, in haar nette kleren.

Hij was een tijd stabiel. Dat klonk als goed.

Bij de muziekvereniging verandert het optimisme dat Sam snel beter zal worden langzaam in de vurige wens dat hij niet net als Piet zal komen te overlijden. "Hij was een tijd stabiel. Dat klonk als goed", zegt Willemijn. "Maar het ging niet beter. Steeds maar niet beter..."

Op 8 april neemt het dorp afscheid van Sam. Met een signaal taptoe bij de molen en een muzikale uitgeleide bij het crematorium. Sam is er niet meer. En waar Anna dagelijks wordt geconfronteerd met dat verlies, moet de echte klap voor de muziekvereniging nog komen.

Sam laat een vrouw en drie jonge kinderen achter.

"Dat moment dat we weer bij elkaar mogen komen om te repeteren. We zien er tegenop. Pas dan zijn Sam en Piet écht weg. Dan zijn er stoelen leeg. Twee lege stoelen in de repetitiezaal in Vorstenbosch."

