Vrouw (19) zwaar mishandeld: 'Getrapt tot het bloed uit haar mond kwam'

Een man (24) uit Breda is maandagochtend aangehouden voor de mishandeling van zijn vriendin van 19. De verdachte zou zijn vriendin aan haar haren naar de grond hebben getrokken en haar daarna hebben getrapt totdat het bloed uit haar mond kwam, zo meldt de politie. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat zij met een ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht.

De politie kreeg maandagmorgen rond tien uur een melding dat in een huis in de Haagse Beemden een vrouw mishandeld was. De dader zou al weg zijn. Bij het huis aangekomen, troffen agenten de vrouw die erg overstuur was. Ze vertelde dat ze ruzie had gekregen met haar vriend.