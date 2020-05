Steekpartij in park Bergen op Zoom: jongens van 15 en 16 aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp

De politie heeft maandagochtend twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden voor een steekpartij in Bergen op Zoom waarbij op 9 mei iemand gewond raakte. De steekpartij gebeurde die bewuste zaterdag rond drie uur in het stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht.

Sandra Kagie Geschreven door

De twee jongens werden maandag thuis in Bergen op Zoom en Ossendrecht aangehouden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, maakt de politie uit privacyoverwegingen niet bekend. Volgens BN DeStem is het slachtoffer een man van 20 uit Halsteren. Dit kan de politie maandag niet bevestigen.

Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang, laat een woordvoerder weten. Daarom kan ze nu verder geen informatie geven. Dit dus ook niet over de toedracht van de steekpartij.