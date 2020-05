Efteling-achtbaan Max & Moritz gaat op 20 juni open voor publiek

De nieuwste attractie in de Efteling, de achtbaan Max & Moritz, gaat op 20 juni open. Binnen een maand mogen bezoekers plaatsnemen in de zeepkisten van de gloednieuwe familie-achtbaan. Abonnementhouders kunnen de attractie daarvoor al uitproberen.

“Goed nieuws! Zoals jullie kunnen zien is er hard gewerkt aan Max & Moritz”, schrijft het attractiepark op Facebook. In een video van een minuut zie je hoe de bouw van de attractie is verlopen.