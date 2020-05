Inbrekers roven auto's van zorgpersoneel ETZ Tilburg leeg, bekijk hier de beelden

De politie deelt maandagavond beelden van de mannen die aan het begin van de coronacrisis auto's van zorgpersoneel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg hebben leeggeroofd. Het gaat om drie mannen die in een grijze Mercedes stationwagen reden.

Drie mannen in een grijze Mercedes stationwagen parkeren die middag hun auto aan de Leijweg in de buurt van het ETZ. Ze lopen naar het parkeerterrein waar auto’s van personeel staan. Daar stelen ze twee kentekenplaten van geparkeerde auto’s die ze weer meenemen naar hun auto aan de Leijweg. De kentekenplaten monteren ze op hun stationwagen.

Twee kentekens

Voorop monteren ze het kenteken 14-ZJK-7 en achterop 3-SJT-55. Zo rijden ze naar het parkeerterrein van het ziekenhuis. De slagboom is open omdat er extra ziekenhuispersoneel is opgeroepen dat normaal niet in het ETZ werkt. De mannen maken daar misbruik van.