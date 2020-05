A16 bij Breda dicht tot 20.00 uur na ongeval met meerdere vrachtwagens

De A16 bij Breda is maandagmiddag in de richting van België dicht door een ongeval met meerdere vrachtwagens. Dit duurt waarschijnlijk tot acht uur, zo meldt de ANWB.

Het verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. Dit kan via de A17, A58 en A4.

Nog een ongeval

Een half uur later gebeurde in de rijrichting van Antwerpen naar Breda, ook een ongeval ter hoogte van Hazeldonk. Bij dit ongeval is ook een vrachtwagen betrokken. Verkeer vanuit Antwerpen wordt geadviseerd om te rijden via Bergen op Zoom, via de A12, A4 en A58.