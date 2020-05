A16 bij Breda nog uren dicht na ongeval met twee vrachtwagens

De A16 bij knooppunt Galder blijft waarschijnlijk tot maandagnacht drie uur dicht. Dit meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het gaat om de weg in de richting van Antwerpen naar Breda.

Bij knooppunt Galder gebeurde rond vijf uur een ongeluk met twee vrachtwagens. Een van die vrachtwagens vervoerde gevaarlijke stoffen. "Die mag niet versleept worden. De lading moet worden overgepompt naar een andere tankwagen", legt de woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Het verkeer kan via de vluchtstrook passeren. Omrijden via Bergen op Zoom, via de A12, A4 en A58 kan ook.