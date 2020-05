Egels geteisterd door wonden en gezwellen en het komt niet door robotmaaiers

Wachten op privacy instellingen... Een zieke egel in het Vogelrevalisatiecentrum Zundert (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige 1/2 Rare ziekte teistert egels in West-Brabant

Bij het Vogelrevalidatiecentrum Zundert zijn de afgelopen drie weken al bijna 40 verzwakte egels gebracht die aan een rare ziekte lijden. Op hun kop en poten hebben ze ontstoken wonden. Eerst werd gedacht dat het kwam door robotgrasmaaiers, maar volgens Charles Brosens zien die wonden er anders uit. "Wij denken aan een ziekte en laten de dieren nu onderzoeken in een laboratorium."

"Het zijn opeens opvallend veel egels die hier binnen komen", zegt Brosens. "We zien ook ontstekingen in de keel, die we nog nooit gezien hebben."

Robotmaaiers

Dat gerobotiseerde grasmaaiers egels verwonden was al bekend. Maar deze wonden zien er anders uit. "Dan zouden ook de stekels voor een deel afgemaaid moeten zijn, maar dat is niet zo. En wat ook raar is dat de zieke egels vooral in West-Brabant en de regio Antwerpen voorkomen. Bijvoorbeeld in de regio Rotterdam is er niets aan de hand."

Latoya Siemons van het Vogelrevalisatiecentrum Zundert laat een zieke egel zien:

Volgens Brosens is er geen sprake van corona: "Nee, want dan zou het op de longen moeten zitten en dat is niet zo. Het heeft meer weg van mond- en klauwzeer."

Opgestuurd

Het Vogelrevalisatiecentrum Zundert heeft twee zieke egels opgestuurd naar een speciaal onderzoeksinstituut. "We willen gewoon weten wat het is. Ook in België laten ze nu egels onderzoeken. Binnen twee of drie weken hopen we daarvan de uitslag terug te zien", aldus Brosens.

De andere zieke egels in Zundert gaan dinsdag naar een gespecialiseerde opvang in Papendrecht. " Het is hier nu zo druk met jonge vogels, terwijl die gespecialiseerde egelopvang het nu helemaal niet druk heeft. Zeg maar een soort patiëntenspreiding", lacht de oprichter van het Vogelrevalidatiecentrum.