Geheimzinnig briefje uit 1904 gevonden bij het slopen van muur van restaurant

In Aarle-Rixtel werd tijdens het slopen van een muur wel een hele bijzondere vondst gedaan. In de muur zat namelijk een doosje gemetseld, met daarin een briefje uit 1904. De ontdekking werd gedaan toen er ruimte gemaakt werd voor een veranda. In de voormalige schuur van een klooster zitten nu een hotel en restaurant. Jan Renders, de vader van de eigenares, deed de ontdekking: “Echt heel bijzonder”.

Op het briefje staan de namen van de metselaars, het jaartal, en de tekst ‘Gegroet tot gij het vind’. En Jan was dus degene die mocht vinden. “Dat is wel heel bijzonder”, zegt hij. “Zo oud, met potlood geschreven en dan nog goed te lezen, dat is echt fantastisch.”

Ruimte maken voor veranda

Ook dochter Christa Migchels, eigenaresse van Herberg De Brabantse Kluis, vindt het een bijzondere ontdekking. “We hadden een onbestemde ruimte wat vroeger een stukje stal was. We denken al jaren na over wat we er nou mee moeten. Door corona is er meer buitenruimte nodig en daarom halen we de muur eruit zodat er een extra veranda kan komen”, legt ze uit. “Je verwacht dan natuurlijk nooit dat je zoiets vindt.”

Vader Jan Renders was die muur met een drilboor aan het slopen toen hij op het doosje stuitte. “Zo’n muur breek je laag voor laag uit, want de bakstenen zijn in kalk gemetseld en de stenen die nog goed zijn wil je bewaren”, zegt hij. “Toen zag ik ineens een doosje met de kleur van verkleurd koper tussen de muur zitten. Ik was verrast want wie vindt er nou een doosje uit 1904 in een voeglaag. Ik heb het gelijk aan m'n dochter gegeven."

Dochter Christa weet wel wat ze met het briefje aan moet. “Die gaan we hier mooi in een vitrine zetten”, zegt ze. “Want het moet wel hier blijven waar het gevonden is.”