Rijdende auto vliegt in brand in Maren-Kessel

De twee inzittenden van een auto kregen de schrik van hun leven, toen hun wagen in brand vloog. Dat gebeurde maandagavond rond half elf toen ze op de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel reden.

Het stel rook letterlijk onraad, er hing een schroeilucht in de auto. Snel volgde een steekvlam. Eenmaal gestopt in de berm stond de auto binnen de kortste keren in lichterlaaie. De brandweer kon weinig meer betekenen voor de auto. Beide inzittenden bleven ongedeerd.