Brabant krijgt vier verplaatsbare flitspalen die automatisch boetes versturen

Een flitspaal (foto: archief).

Snelheidsduivels opgelet: onze provincie krijgt begin volgende maand vier verplaatsbare flitspalen. De snelheidscontroles komen op twee plaatsen in Tilburg en op twee andere plekken in Brabant. Waar precies, dat maakt het Openbaar Ministerie niet bekend. Het gaat in ieder geval om wegen waar vaak te hard wordt gereden.

De palen versturen automatisch een boete als te hard wordt gereden. Na een maand wordt de paal weer verplaatst naar een andere plek. De politie, provincie en gemeenten hebben samen afgesproken waar de palen precies komen.

De verplaatsbare flitspalen zijn een proef van het OM. Justitie wil onderzoeken of mobiele flitspalen beter werken dan vaste. Vorig jaar stonden er al palen in Groningen en Limburg.

