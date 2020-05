Dronken vrouw botst frontaal op tegenligger in Breda: twee gewonden

Een dronken bestuurster heeft maandag een ravage aangericht op de Rijsbergseweg in Breda. De 50-jarige vrouw uit België kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een tegenligger.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond halfzes. De vrouw en de tegenligger zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis is bij de vrouw een bloedproef afgenomen nadat bij de blaastest bleek dat ze te veel had gedronken.