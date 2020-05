Bejaard echtpaar raakte macht over het stuur kwijt voor fataal ongeluk in Nuenen

Wachten op privacy instellingen... Beide inzittenden zijn overleden (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Auto te water in Nuenen, vrouw komt om het leven

De 80-jarige man die maandagmiddag met de auto ondersteboven in het water terechtkwamen, was de macht over het stuur verloren. Dat meldt de politie dinsdag na onderzoek. Hij en zijn vrouw overleden door het ongeval.

De man en zijn 74-jarige vrouw waren van de weg geraakt. Het lukte daarna niet meer om bij te sturen, waardoor de auto de vijver aan de Brabantring in reed. Omstanders hebben de inzittenden aanvankelijk uit het voertuig gered en daarna reanimatie verleend.

De vrouw overleed direct. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.